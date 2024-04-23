Пьяная женщина подожгла дом во Всеволожском районе

В садоводстве Варколово-1 во Всеволожском районе 22 апреля около 06:00 загорелся частный дом. На месте происшествия работали дежурные смены 94 пожарно-спасательной части и 147 пожарной части: восемь человек и две спецмашины.

Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание к 07:30.

По предварительным данным, дом с помощью сигареты подожгла нетрезвая 43-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в Токсовскую больницу.