Таиланд изменит правила пребывания для россиян с 1 мая

Правительство Таиланда в одностороннем порядке согласовало 60-дневный безвизовый режим для граждан России в туристических целях. Он вступит в силу с 1 мая, сообщает премьер-министр страны Сеттха Тхависин.

С 1 ноября 2023 года россияне могли приехать в Таиланд с безвизовым пребыванием до 90 дней. Правило действует до 30 апреля включительно. Новая мера «носит исключительный и временный характер», но срок ее действия не определен.

Согласно межправительственному соглашению по взаимным поездкам граждан России и Таиланда, срок безвизового пребывания ограничен 30 днями. В связи с популярностью у российских туристов, власти Таиланда идут на визовые исключения для России.