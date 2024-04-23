Таиланд изменит правила пребывания для россиян с 1 мая

Правительство Таиланда в одностороннем порядке согласовало 60-дневный безвизовый режим для граждан России в туристических целях. Он вступит в силу с 1 мая, сообщает премьер-министр страны Сеттха Тхависин.
С 1 ноября 2023 года россияне могли приехать в Таиланд с безвизовым пребыванием до 90 дней. Правило действует до 30 апреля включительно. Новая мера «носит исключительный и временный характер», но срок ее действия не определен.
Согласно межправительственному соглашению по взаимным поездкам граждан России и Таиланда, срок безвизового пребывания ограничен 30 днями. В связи с популярностью у российских туристов, власти Таиланда идут на визовые исключения для России.
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30.08.2023 2053