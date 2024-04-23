Житель Выборга погасил долги по алиментам после вмешательства приставов

Житель Выборга задолжал своему 11-летнему сыну более 530 тысяч рублей. Суд обязал его платить алименты в размере 1/4 части всех видов заработка. Мужчина официально не работал и в полном размере не выплачивал алименты.
Судебные приставы неоднократно предупреждали его о последствиях неисполнения судебного решения. В итоге мужчину привлекли к административной ответственности и 80 часам обязательных работ.
После этого должник устроился на работу и погасил задолженность по алиментам, а также исполнительский сбор. Работодатель мужчины ежемесячно перечисляет алименты в пользу ребенка. Права несовершеннолетнего восстановлены.
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24.06.2022 4373