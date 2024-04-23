В Ленобласти продолжают пропадать дети: в Буграх шестой день ищут 15-летнего

Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Дмитрия Скоблина.

Во Всеволожском районе Ленобласти организованы поиски Скоблина Дмитрия Сергеевича. 15-летний подросток пропал еще 17 апреля. С тех пор о судьбе юноши ничего неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.

Накануне, 22 апреля, в новостные сводки попал 14-летний подросток из Волховского района. Молодой человек сутки не появлялся дома. По уточненным данным, ребенка уже нашли целым и невредимым.