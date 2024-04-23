Делегация из Ленобласти отправилась в Киргизию для культурного и экономического обмена

Центральные темы предстоящих переговоров обсудил Александр Дрозденко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Киргизской Республике Николаем Удовиченко.

«Обсудили огромное количество проектов, которые Ленинградская область готовится реализовать в рамках развития сотрудничества с Киргизской республикой. Это и культурное сотрудничество, и поддержка соотечественников, и программы обмена. Уверен, что встречи пройдут более, чем плодотворно. Что подтвердил и российский посол в Киргизии Николай Николаевич Удовиченко», — прокомментировал губернатор Ленинградской области.

Напомним, что в июне 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) на стенде Ленинградской области прошло подписание соглашения между регионом и Чуйской областью Киргизии. Уже тогда Александр Дрозденко отметил, что необходимо развивать отношения особенно в социально-гуманитарной сфере, особенно в туризме, где у двух регионов большие перспективы, а также в образовании, культуре, молодежном обмене.