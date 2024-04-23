Финляндия закроет музей Ленина после 78 лет работы

Учреждение впервые открыло двери в 1946 году.
В Финляндии закроют музей Ленина, работающий в Тампере почти 80 лет. Причинами стали несоответствующее экспозиции название и введение в заблуждение посетителей, заявил директор учреждения.
Впрочем, на месте музея откроют другой, который будет рассказывать об отношениях России и Финляндии, эпохе СССР и современном периоде страны, пишут финские СМИ.
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