Россиян предупредили о новой уловке мошенников с полисами ОМС

Аферисты под видом страховщиков убеждают россиян поменять полис ОМС и скачать вредоносное приложение.
Как рассказал в беседе с РИА Новости гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг, мошенники придумали новый метод обмана россиян. Аферисты, представляясь страховщиками, сообщают людям о необходимости замены полиса и просят перейти по ссылке, чтобы скачать якобы приложение Минздрава.
Однако на самом деле это вредоносная программа, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству жертвы и похитить средства из мобильного банка.
По данным эксперта, пока отдельные случаи этого вида мошенничества зафиксированы в Приморье, но он не исключает, что вскоре она может распространиться и в других регионах.
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