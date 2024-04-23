Россиян предупредили о новой уловке мошенников с полисами ОМС

Аферисты под видом страховщиков убеждают россиян поменять полис ОМС и скачать вредоносное приложение.

Как рассказал в беседе с РИА Новости гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг, мошенники придумали новый метод обмана россиян. Аферисты, представляясь страховщиками, сообщают людям о необходимости замены полиса и просят перейти по ссылке, чтобы скачать якобы приложение Минздрава.

Однако на самом деле это вредоносная программа, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству жертвы и похитить средства из мобильного банка.

По данным эксперта, пока отдельные случаи этого вида мошенничества зафиксированы в Приморье, но он не исключает, что вскоре она может распространиться и в других регионах.