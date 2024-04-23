Шойгу озвучил потери ВСУ за время военной спецоперации

Украина потеряла в общей сложности порядка 500 тысяч военнослужащих.
Согласно данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, Украина за время СВО потеряла около полумиллиона военнослужащих. Об этом военачальник заявил 23 апреля на заседании коллегии Минобороны.
Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения, — сообщил Шойгу.
Вам будет интересно
Все больше экспертов сходятся во мнении, что очередной пакет военной помощи ни к чему не приведет. Решение США выделить Украине 61...
22.04.2024 50