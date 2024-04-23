Шойгу: у границ России находится 33 тысячи солдат НАТО

Вступление Швеции в блок стало причиной роста напряженности на западном и северо-западном направлениях.

По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, сейчас у границ России размещены около 33 тысяч военнослужащих НАТО. Заявление главы оборонного ведомства приводит официальный Телеграмм-канал МО РФ.

Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на западном и северо-западном стратегических направлениях. Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 тыс. человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин, — заявил Шойгу.