Метеозависимых ждут 3 нелегких дня: график магнитных бурь до конца апреля

Автор: Анастасия Щербакова
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Ученые прогнозируют усиление солнечной активности к концу этой недели.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ представили обновленный график магнитных бурь до конца апреля. Согласно данным ученых, в ближайшие дни геомагнитная активности на нашей планете начнет расти.

Как следует из графика, возмущения в магнитосфере Земли начнутся в четверг, 25 апреля, и будут длиться до субботы включительно. При этом индекс геомагнитной активности составит четыре балла.

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Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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