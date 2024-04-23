Метеозависимых ждут 3 нелегких дня: график магнитных бурь до конца апреля

Ученые прогнозируют усиление солнечной активности к концу этой недели.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ представили обновленный график магнитных бурь до конца апреля. Согласно данным ученых, в ближайшие дни геомагнитная активности на нашей планете начнет расти.
Как следует из графика, возмущения в магнитосфере Земли начнутся в четверг, 25 апреля, и будут длиться до субботы включительно. При этом индекс геомагнитной активности составит четыре балла.
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23.04.2024 56