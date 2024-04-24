С бывшей сотрудницы Госстройнадзора Ленобласти взыскали 650 тысяч рублей

Экс-начальницу отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию Госстройнадзора Ленобласти признали виновной в получении взятки в крупном размере.
По данным ведомства, бывшая чиновница в 2018 году получила взятку в размере 650 тысяч рублей за содействие в получении разрешения на строительство многоквартирных жилых домов.
Городской прокурор направил в суд исковое заявление о признании сделки незаконной и взыскании с осужденной суммы полученной взятки в доход государства. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
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