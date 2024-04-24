Дополнительные «Ласточки» запустят из Петербурга в Великий Новгород

Дополнительные «Ласточки» выходного дня – по субботам и воскресеньям – назначены в Великий Новгород с 28 апреля по 27 октября.

Таким образом, по маршруту до Великого Новгорода и обратно в Санкт-Петербург будут курсировать две пары поездов по будням и четыре пары по выходным.

В составе из восьми вагонов предусмотрен один вагон с указанием мест.