Дополнительные «Ласточки» запустят из Петербурга в Великий Новгород

Автор: Сергей Агутин
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Baltphoto/ Андрей Пронин
Фото: Baltphoto.ru

Дополнительные «Ласточки» выходного дня – по субботам и воскресеньям – назначены в Великий Новгород с 28 апреля по 27 октября.

Таким образом, по маршруту до Великого Новгорода и обратно в Санкт-Петербург будут курсировать две пары поездов по будням и четыре пары по выходным.

В составе из восьми вагонов предусмотрен один вагон с указанием мест.

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17.04.2024 568
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