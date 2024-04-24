Дополнительные «Ласточки» запустят из Петербурга в Великий Новгород

Дополнительные «Ласточки» выходного дня – по субботам и воскресеньям – назначены в Великий Новгород с 28 апреля по 27 октября.
Таким образом, по маршруту до Великого Новгорода и обратно в Санкт-Петербург будут курсировать две пары поездов по будням и четыре пары по выходным.
В составе из восьми вагонов предусмотрен один вагон с указанием мест.
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17.04.2024 568