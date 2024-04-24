Жителя Ленобласти осудили за столкновение мужчины на ж/д пути в Петербурге

В Санкт-Петербурге вынесли приговор жителю Мурино Всеволожского района по делу об умышленном причинении вреда здоровью пассажира на ж/д вокзале.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, 18 августа 2023 года подсудимый в ходе конфликта сбросил оппонента на железнодорожные пути. В результате тот получил травму правой ноги.

Суд назначил жителю Мурино наказание в виде ограничения свободы на 4 месяца.