Рецидивист жестоко избил собутыльника в Тосненском районе

Двое жителей поселка Войскорово Тосненского района 23 апреля вместе распивали спиртное. Произошел конфликт, 34-летний мужчина жестоко избил 42-летнего оппонента.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, травмами головы и груди, переломами челюсти, носа и нескольких ребер, ушибами лица.

Нападавшего задержали в тот же день по горячим следам. Он был судим пять раз за кражи и применение насилия в отношении представителя власти.