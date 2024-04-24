Рецидивист жестоко избил собутыльника в Тосненском районе

Двое жителей поселка Войскорово Тосненского района 23 апреля вместе распивали спиртное. Произошел конфликт, 34-летний мужчина жестоко избил 42-летнего оппонента.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, травмами головы и груди, переломами челюсти, носа и нескольких ребер, ушибами лица.
Нападавшего задержали в тот же день по горячим следам. Он был судим пять раз за кражи и применение насилия в отношении представителя власти.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Ленобласти...
21.05.2022 15438