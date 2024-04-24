Рецидивист жестоко избил собутыльника в Тосненском районе

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

Двое жителей поселка Войскорово Тосненского района 23 апреля вместе распивали спиртное. Произошел конфликт, 34-летний мужчина жестоко избил 42-летнего оппонента.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, травмами головы и груди, переломами челюсти, носа и нескольких ребер, ушибами лица.

Нападавшего задержали в тот же день по горячим следам. Он был судим пять раз за кражи и применение насилия в отношении представителя власти.

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21.05.2022 15438
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