Россиянам рассказали, за какой цветок на участке теперь можно получить штраф и даже сесть в тюрьму

Список запрещенных для выращивания растений пополнил еще один цветок.
В России введена уголовная ответственность за выращивание ипомеи трехцветной. Декоративное растение содержит галлюциногенные вещества и при культивировании в больших объемах может доставить гражданам серьезные проблемы.
Так, если дачником было выращено до 10 кустов растения, придется заплатить штраф в пределах пяти тысяч рублей. Если же цветком зарос весь участок — есть риск получить реальный тюремный срок до восьми лет, передает «Пятый канал».
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