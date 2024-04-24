Россиянам рассказали, за какой цветок на участке теперь можно получить штраф и даже сесть в тюрьму

Автор: Анастасия Щербакова
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Список запрещенных для выращивания растений пополнил еще один цветок.

В России введена уголовная ответственность за выращивание ипомеи трехцветной. Декоративное растение содержит галлюциногенные вещества и при культивировании в больших объемах может доставить гражданам серьезные проблемы.

Так, если дачником было выращено до 10 кустов растения, придется заплатить штраф в пределах пяти тысяч рублей. Если же цветком зарос весь участок — есть риск получить реальный тюремный срок до восьми лет, передает «Пятый канал».

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23.04.2024 374
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