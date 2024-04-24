Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым мужчины простили актера — Shot

Однако этого будет недостаточно для условно-досрочного освобождения артиста.

Как заявил адвокат Александр Добровинский, родственники погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова мужчины оказались не против условно-досрочного освобождения актера. Об этом стало известно Телеграм-каналу Shot.

Когда они озвучили положительное решение, эта семья поразила меня в очередной раз своим великодушием и человечностью, — цитирует адвоката редакция.

Однако УДО артиста остается под вопросом. Источник утверждает, что ранее Ефремов нарушил распорядок колонии, что не лучшим образом сказалось на характеристике арестанта.