Финский президент выступил со странной речью о войне

Александр Стубб назвал способ избежать военного конфликта.

Недавно избранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна и Швеция должны поспособствовать в укреплении мира. Вместе с тем политик считает, что к войне все равно необходимо готовиться и желательно меньше об этом говорить. Именно такое заявление сделал политик в недавнем интервью прессе.

Лучший способ избежать войны — меньше говорить и больше готовиться, — заявил Стубб.