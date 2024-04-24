В тихвинском Дворце культуры встретились особые игроки в КВН

Девять команд СЗФО встретились на большой сцене в тихвинском ДК имени Римского-Корсакова, чтобы принять участие в 1\4 финала «КВН ВОИ 2024»

В 1\4 финала «КВН ВОИ 2024» приняли участие две сборные из Ленобласти: команда «НеТУ ПИццы» и «ДаНу», а также команды из Петербурга, Мурманской и Калининградской областей.

Команда КВН из Пикалёво «НеТУ ПИццы» стала лучшей на Северо-Западе в лиге Всероссийского общества инвалидов. Теперь ребят ждет полуфинал 2024 года, который пройдет в ноябре в Петербурге.

Организатор игр — НКО «Ленинградское областное объединение команд веселых и находчивых инвалидов «СВОЯ лига» из Тихвина реализует проект при поддержке гранта губернатора Ленобласти, Фонда президентских грантов и Всероссийского общества инвалидов.

Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.