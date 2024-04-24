Шойгу отметил вклад Ленобласти в повышение эффективности ПВО

Автор: Анастасия Щербакова
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Министр обороны похвалил регион за значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны.

Как заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу, большой вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны (ПВО) вносят регионы. Это, прежде всего, Москва, Московская, Ленинградская, Белгородская области, а также Краснодарский край.

При их поддержке формируются подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск, — заявил глава оборонного ведомства.
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23.04.2024 44
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