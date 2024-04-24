Шойгу отметил вклад Ленобласти в повышение эффективности ПВО

Министр обороны похвалил регион за значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны.

Как заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу, большой вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны (ПВО) вносят регионы. Это, прежде всего, Москва, Московская, Ленинградская, Белгородская области, а также Краснодарский край.

При их поддержке формируются подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск, — заявил глава оборонного ведомства.