В Ленобласти 25 апреля потеплеет до +13°С, но будет снежно и дождливо

Осадки пройдут преимущественно в ночное время.

Как передает МЧС, 25 апреля в Ленинградской области снова пройдут дожди и выпадет мокрый снег. Осадки ожидаются в основном в ночное время суток.

Днем столбики термометров будут показывать в пределах 4-9°С выше нуля, а местами и до +13°С.

Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, утром и днем 7-12 м/с. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, — сообщает МЧС.