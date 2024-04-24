Шаверма в Петербурге признана самой вкусной в России

Почти 26% опрошенных туристов отдали предпочтение именно петербургскому стритфуду.

Согласно опросу, проведенному аналитиками сервиса Туту.ру, 25,92% путешественников считают, что самая вкусная шаверма — в Санкт-Петербурге. На втором месте расположилась Москва с 19,34% голосов.

В топ-5 городов с самой вкусной шаурмой также вошли Казань (5,65%), Ростов-на-Дону (5,32%) и Нижний Новгород (5,09%).

Далее в рейтинге расположились Краснодар (4,62%), Екатеринбург (4,18%), Новосибирск (3,62%), Уфа (3,55%) и Самара (3,2%), пишет «Петербургский дневник».