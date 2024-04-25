Специалисты по экспорту со всей страны делятся своим опытом в Ленобласти

Руководители Центров поддержки экспорта со всей России встретились в Ленобласти для подведения итогов работы за I квартал 2024 года.

«В этот раз принимающей стороной конференции стала Ленинградская область. Мы являемся одними из лидеров Северо-Запада по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0, у нас есть удачные и эффективные практики и кейсы не только по сопровождению компаний, но и по насыщению ВЭД компетенциями», — сказал на открытии зампредседателя правительства области Дмитрий Ялов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

В 2023 году Центр поддержки экспорт оказал услуги 422 предприятиям региона. Из них 41 компания заключила экспортные контракты на сумму 15,75 млн долларов США. По итогам 2023 года Ленобласть среди регионов СЗФО заняла второе место по объемам импорта, объемам экспорта и товарообороту.