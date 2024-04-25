Водитель задержан с кошельком дипломата из Сингапура в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Фото: Baltphoto.ru

Вечером 24 апреля на Серебристом бульваре в Санкт-Петербурге по подозрению в краже задержали 53-летнего водителя.  

По предварительным данным, утром 23 апреля возле дома на улице Миллионной он завладел кошельком 29-летнего дипломата из Сингапура. В нем хранилось около 200 долларов, 60 тысяч рублей и документы.

Кошелек с содержимым изъяты у водителя. Ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал.

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