Водитель задержан с кошельком дипломата из Сингапура в Петербурге

Вечером 24 апреля на Серебристом бульваре в Санкт-Петербурге по подозрению в краже задержали 53-летнего водителя.
По предварительным данным, утром 23 апреля возле дома на улице Миллионной он завладел кошельком 29-летнего дипломата из Сингапура. В нем хранилось около 200 долларов, 60 тысяч рублей и документы.
Кошелек с содержимым изъяты у водителя. Ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал.
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