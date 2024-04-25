Петербуржцев испугал внезапный гул сирен

Вой системы оповещения был слышен в Приморском районе города.

Жители Петербурга сообщают о сработавших системах оповещения. В частности, гул сирен раздался в Приморском районе города.

По словам петербуржцев, где-то сирены выли на протяжении 10 минут и замолчали, а где-то и дольше.

В районной администрации уже отреагировали на сообщения и заявили, что сирены могли сработать из-за замыкания в проводке в одной из районных школ. Бригада специалистов уже выясняет, где произошел сбой, пишет «Фонтанка».