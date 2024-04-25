Минцифры хочет защитить россиян от спам-звонков

Речь идет о звонках, совершаемых роботами.

Глава Минцифр РФ Максут Шадаев заявил о необходимости запретить спам-звонки роботов россиянам.

Министр цифрового развития заявил, что соответствующий закон уже разрабатывает и будет внесен в Госдуму осенью. При этом ответственность для лиц, устраивающих массовые обзвоны граждан при помощи программ, пока не определена.