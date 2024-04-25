Почетных граждан в Ленинградской области станет больше

Депутаты ЗакСобрания приняли областной закон «О почетном звании Ленинградской области «Почетный работник торговли и сферы услуг »

Законопроект устанавливает правовые и организационные основы учреждения и присвоения этого почетного звания.

Так, предлагается присваивать почетное звание гражданам РФ, являющимся высокопрофессиональными работниками предприятий, учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка Ленинградской области: торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Ленинградской области.

Основанием для присвоения звания будут выдающиеся заслуги перед Ленинградской областью и ее жителями: в развитии торговли и сферы услуг; в совершенствовании форм и методов осуществления торговой деятельности, сферы обслуживания населения; в обеспечении высокой культуры обслуживания потребителей; в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на повышение эффективности и высокотехнологичности торговли, общественного питания и бытового обслуживания и распространение передового опыта.

Это звание будет ежегодно присваиваться не более чем 3 лицам, проработавшим в указанных организациях не менее 15 лет, из них не менее 10 лет на территории Ленинградской области. Почетное звание присваивается при наличии у гражданина награды федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Ленинградской области, государственных органов Ленинградской области в связи с профессиональной деятельностью. Лицу, удостоенному почетного звания, выплачивается единовременная денежная выплата в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, в Ленинградской области на данный момент действуют 12 областных законов о почетных званиях в тех или иных отраслях.