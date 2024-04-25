Путин: в 2024 году ВВП России продолжает расти

По итогам января прирост составил 4,6%, а в феврале уже 7,7% в годовом выражении.

Президент РФ Владимир Путин заявил о хороших темпах роста ВВП страны. На это глава государства указал в ходе съезда Союза промышленников и предпринимателей.

По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%. И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы, — цитирует президента РИА Новости.