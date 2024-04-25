Из программы по капремонту исключили 816 домов в Ленобласти

Областные депутаты приняли в окончательном виде два законопроекта, вносящих изменения в областной закон «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области».

Так, во втором и третьем чтениях первом чтении принят законопроект, вносящий изменения в пункт 1 статьи 7 областного закона № 82-оз. Из региональной программы капремонта исключены многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70 %, а также МКД, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области (за исключением тех домов, которые являются объектами культурного наследия).

К конструктивным элементам многоквартирных домов относятся крыша, стены и фундамент. Согласно финансово-экономическому обоснованию, исключению из регпрограммы подлежат 816 МКД, что позволит высвободить средства фонда капитального ремонта в объеме 19,6 млн рублей.

Во втором чтении поступила одна поправка уточняющего характера от Михаила Коломыцева и Андрея Гардашникова (оба – «Единая Россия»). Установлено, в частности, что «порядок, сроки проведения и источники финансирования реконструкции или сноса» таких многоквартирных домов определяются нормативным актом Правительства региона.

Принят в целом и законопроект, внесенный прокурором Ленинградской области, который предлагает внести изменения в статью 2 областного закона № 82-оз в части установления обязанности по уплате взносов на капремонт у собственников помещений, расположенных в части многоквартирного дома, которая введена в эксплуатацию после утверждения программы капремонта. Теперь обязанность по уплате взносов за капремонт возникает по истечении шести календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована актуализированная региональная программа.

Принятие законопроекта, по мнению инициатора, позволит обеспечить синхронное устранение пробела в правовом регулировании срока возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в МКД, ввод в эксплуатацию которых осуществляется поэтапно.

Поскольку к документу имелся ряд замечаний юридико-технического характера, во втором чтении поступило три поправки от прокуратуры, которые были поддержаны парламентариями.

Напомним, ранее Заксобранием были внесены изменения в часть 1 статьи 7 областного закона, предусматривающие увеличение срока действия регпрограммы для более эффективного ее выполнения. Согласно нововведениям, региональная программа капремонта формируется на срок, необходимый для его проведения во всех МКД, расположенных на территории региона, но не менее чем на 30 лет. Ранее программа капремонта действовала до 2043 года.

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Напомним, что бюджет региона также выделяет деньги на неотложный ремонт многоквартирных домов, без участия взносов от жителей. То есть дом могут включить в краткосрочный план, ознакомится с подробностями краткосрочной программы можно на сайте комитета по ЖКХ Ленобласти.

Также в регионе продолжается программа расселения аварийного жилья. Специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения.