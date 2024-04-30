375 лет пожарной охране России: истории огнеборцев Ленобласти

30 апреля проходит День пожарной охраны в России. В этом году дата — юбилейная: прошло ровно 375 лет с момента образования службы. Тогда благодаря подписанному царём Алексеем Михайловичем «Наказе о Градском благочинии» появилась первая круглосуточная пожарная охрана. Ivbg в честь памятной даты рассказывает об основных исторических моментах пожарной охраны и приводит истории спасения, которыми делились сотрудники Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы.

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Истории спасения

В декабре 2023 года в преддверии Дня спасателя, который ежегодно проходит 27 числа, Леноблпожспас запустил новую рубрику «Истории спасения». В ней пожарные региона на видео рассказывают запомнившиеся случаи об успешном завершении миссий по спасению людей.

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Спасение из огня с двух сторон

Она о спасении двух людей из пожара, в ходе которого сотрудники МЧС пришли на помощь сразу с двух разных направлений. Это случилось 20 октября 2020 года. В тот день в пожарную часть №147 поступила заявка — в одном из многоэтажных домов на Петровском бульваре в Мурино горела квартира на 11 этаже. Диспетчер просил поторопиться, так как внутри захваченной огнём жилплощади могли находиться люди. На пожар команда спасения выехала в составе двух отделений и автолестницы. Уже в пути они увидели густой чёрный дым, поднимающийся от многоэтажки.

Нужный подъезд находился с внешней стороны дома, куда и подъехали спасатели. Алексей Сапегин тогда являлся начальником 147 пожарной части, поэтому дал следующие команды: незамедлительно подняться на 11 этаж, взяв с собой необходимое снаряжение и оборудование, произвести развёртывание рукавных линий, вскрыть квартиру и произвести максимально быстрое спасение людей, при этом осуществляя тушение огня.

Сам начальник пошёл на разведку к внутренней стороне двора. И стал свидетелем вот такой картины: «мужчина держался руками за балкон, барахтаясь ногами вниз. Это был 11 этаж. И также увидел, что на балконе находится ещё один человек». Автолестница не могла приблизиться к подъезду из-за наличия большого числа автомобилей во дворе и узких проездов, поэтому рядом с ним её не было. Тогда Алексей принял решение поднять на 12 этаж, а личному составу выдал распоряжение об ускорении процесса спасения людей и ликвидации пожара. Оказавшись в запланированном месте он попал в квартиру, где жители ещё до приезда помощи протянули в горящую квартиру пожарный рукав от пожарного крана. Таким образом хозяин пылающей жилплощади тушил огонь, защищая себя и свою девушку.

По радиостанции начальник дал указание водителю о передаче штурмовой лестницы, что тот и сделал. С помощью веревки её через окно подтянули на нужный этаж. Попросив жителей квартиры подстраховать — подержать крюк, Алексей полез в горящую квартиру. План был такой: забраться внутрь и встать рядом с людьми, чтобы оценить обстановку и действовать по ситуации. Составляя его, спасатель понимал, что людям от присутствия пожарного рядом будет легче и морально, и физически. Ещё до момента попадания в квартиру Алексей увидел — отделение тоже внутри и одевало на пострадавших спасательные устройства. Тушение огня при этом шло полным ходом.

Люди пострадали — сильно надышались и немного обгорели. Но итог мог быть иным, если бы в процессе спасения у пожарных случилась задержка или квартира имела сложную планировку. Но благодаря слаженной работы команды и быстрому реагированию жизни двух людей были спасены.

Случай с уходом под лёд

Пожарный 101 отряда пожарной части Всеволожского отряда «Леноблпожспас» Андрей Нерадовский рассказал свою историю спасения людей. Был апрель месяц. Поступила заявка, что на Колтушском озере двое молодых людей провалились под лёд. На место происшествия выдвинулся дежурный караул. Один из пострадавших находился в середине озера, а второй — ближе к берегу. В результате было решено использовать для спасения две спасательные верёвки, перемотанные между собой. Того, кто был ближе к берегу, удалось вытащить, пробежав по хрупкому льду. Перед этим сотрудники МЧС закрепили карабин и обмотались верёвкой. До второго таким манёвром было не дотянуться. Но с помощью лодок удалось проложить путь. В ходе спасательной операции к месту происшествия вызвали аварийно-спасательную службы из Шлиссельбурга. Совместными усилиями последнего провалившегося удалось вызволить из ледяной воды. С обморожением его передали в карету скорой помощи.

Деблокировка пострадавшего при аварии на дороге

Иван Ефимов пару лет назад выезжал на ДТП на Киевском шоссе. На месте выяснилось, что произошло столкновение двух лесовозов и вольво. Водитель последнего оказался зажат в салоне сильно деформированной легковушки. После 40-минутной деблокировки пострадавшего, его передали медикам скорой. По окончанию лечения в больнице водитель автомобиля приходил в часть и благодарил специалистов, которые его спасли, благодаря чему тот остался жив.

История с травмой на производстве

Её рассказал начальник 135 пожарной части Лужского отряда «Леноблпожспас» Илья Баранов. В марте 2022 года жителя Ленобласти во время работы на производстве затянуло в станок. Отделение спасателей прибыло по адресу заявки, где с помощью гидравлического аварийно- спасательного инструмента «Спрут» приступили к деблокированию пострадавшего из станка. На это ушло 15 минут. Экипаж скорой приехал быстро — за 10 минут. Мужчину с травмами руки доставили больницу. Илья, делясь историей, отметил, что весь кожный покров конечности был снят. Через пять дней начальник пожарной части прибыл в лечебное учреждение для проверки информации о пострадавшем. К тому моменту руку благополучно залечили. Сам мужчина был в сознании и чувствовал себя хорошо.

Становление праздничной даты и развитие службы

30 апреля 1949 года в Русском государстве начал действовать «Наказ о Градском благочинии». Этот документ заложил основы пожарной службы. Служба Градского благочиния по борьбе с пожарами была введена во многих городах Руси. Появились оплачиваемый штатный состав и постоянные дежурства по объезду города. Пожарные того времени должны были не только тушить возгорания, но и следить за соблюдением правил безопасности. Их наделили правом наказывать жителей за выявленные нарушения. Тогда же было предусмотрено при тушении использовать механизированные водоливные трубы.

Дальнейшее развитие пожарной охраны произошло при Петре I. В годы его правления была создана одна из первых профессиональных пожарных команд — 1722 год, построено при Адмиралтействе первое пожарное депо, закуплены пожарные насосы с кожаными рукавами и медными брандспойтами. И до настоящего времени остается актуальным один из петровских указов: «… и беречь от огня богатства государства Российского…».

В XIX веке централизованное управление пожарной охраной было передано полиции. Непосредственно борьбу с огнём вели пожарные команды, которые имелись при полицейских частях. Несение службы в них регламентировалось «Уставом пожарным», принятым в 1832-м. Лица, зачисленные на службу в пожарную охрану, освобождались от призыва в армию. Пожарные команды содержались за счёт городской казны. Согласно предписанию, специализированные части могли создаваться исключительно в городских районах.

При Николае I началась планомерная организация пожарных команд в Российской империи и повсеместное строительство пожарных депо для размещения пожарных команд. Одной из достопримечательностей русских городов вскоре стала пожарная каланча с поднимающимся над ней сигнальным флагштоком. Многие десятилетия она была самой высокой точкой города, откуда просматривались не только окраины, но и близлежащие сёла. Профессия — пожарный стала одной из самых важных и почитаемых. Пожарная охрана в том виде, в каком она сложилась к середине 19-го столетия, просуществовала до 1917 года.

Следующий важный шаг сделал Владимир Ленин, подписав 17 апреля 1918 года декрет «Об организации мер борьбы с огнём». В документе были прописаны такие нюансы, как необходимость правильного и планомерного проведения противопожарных мероприятий, важность развития пожарной профилактики, издание правил и инструкций, разработка пожарной техники и прочее. С того момента 17 апреля на следующие семь десятилетий стало Днём пожарного. А в 1994 году его переименовали в День пожарной охраны.

К началу XX века пожарная охрана России сформировалась в качестве службы, обладающей современной по тем временам техникой. В государстве появились первые предприятия по её производству.

В этот период были заложены основы пожарной науки. Были изобретены новые средства тушения, системы обнаружения и ликвидации пожаров. Появилась специальная техника, были сформулированы правила действий бойцов на пожаре, разработаны нормы пожарной безопасности. Это определило основные направления развития пожарной науки.

Историческую дату празднования, которая действует сегодня, вернул Борис Ельцин 30 апреля 1999 года. Президент подписал указ номер 539 «Об установлении дня пожарной охраны».

В 2024 году в Ленобласти с 26 апреля начал действовать пожароопасный сезон. В связи с этим утвердили перечень из 147 населённых пунктов, 34 детских оздоровительных лагерей, 64 территорий садоводства региона, подверженных угрозе лесных пожаров и других природных пожаров. Полный список представлен в документе.

Отметим, что в Ленобласти есть дружины юных пожарных, где ребята получают полезные знания, навыки и умения ещё будучи подростками. В этом году состоялся уже VII Областной слëт-конкурс, где каждый участник смог продемонстрировать их наглядно. Он прошёл 18 апреля на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога». Между собой соревновались 23 областные команды, представленные в двух возрастных группах: с 10 до 13 и с 14 до 17 лет.