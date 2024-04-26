В Ленобласти в апреле выпало больше 180 % нормы осадков

Начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов рассказал ТАСС о погоде в Ленинградской области и дал прогноз на майские праздники.

«На сегодняшний день о пожароопасности пока говорить не приходится. В апреле сухих периодов было не очень много, к настоящему моменту осадков выпало уже практически 180% и больше от нормы. Сейчас погода улучшается. С завтрашнего дня наступает такой более теплый и сухой период, конечно, будут какие-то отдельно дожди, но на пожароопасность лесов это не должно сказаться», – рассказал Александр Колесов

По словам синоптика, температура днем постепенно повышается. Период первых выходных дней – с 28 апреля по 1 мая – будет наиболее теплым. На юге Ленинградской области ожидается до +22 °C, а в северных районах — от +13 до +18 °C. При этом вторые праздничные выходные по случаю 9 Мая будут прохладнее.