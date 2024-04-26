Жителя Гатчины задержали за кражу 2 млн рублей пять лет назад в Краснодарском крае

На улице Большой Зелениной в Санкт-Петербурге задержан 45-летний житель Гатчины, объявленный в розыск за кражу 1 млн 970 тысяч рублей.

Преступление совершено в феврале 2019 года в станице Махошевская Краснодарского края. По версии следствия, мужчина действовал в составе группы лиц.

В квартиру задержанный с подельниками проник, взломав пластиковое окно. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.