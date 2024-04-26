Уже завтра, 27 апреля, в Ленобласти пройдет всероссийский субботник

Уборка пройдет более чем на 530 территориях во всех районах Ленинградской области. Вы еще можете присоединиться

«Всероссийский субботник состоится уже завтра. Регион предлагает более 530 мест для уборки, часть из которых предложили сами жители. Уборка пройдет в парках и на площадях, на мемориальных и памятных местах, воинских захоронениях, во дворах и на общественных пространствах. Приглашаю всех ленинградцев присоединиться. Погоду обещают теплую», — рассказал зампредседателя правительства области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Отметим, что первые субботники активные жители уже провели. Провести свой субботник или присоединиться к уже организованному можно на интерактивной карте. Местные администрации помогут активным жителям с граблями, перчатками и мешками для мусора. Детали о субботниках в Ленинградской области публикуются в группе #Субботники47.

По количеству участников в 2023 году были побиты все рекорды — 410 953 человек вышли на субботники весной. Было утилизовано больше 8 тысяч кубометров мусора, собранного на субботниках. На интерактивной карте, которая заработала в 2023 году, от жителей поступило за 2023 год 155 заявок на организацию собственного субботника.