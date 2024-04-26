Дети из Енакиево проведут майские праздники в Ленобласти

Из подшефного региону города прибыли 95 ребят.

В Ленинградскую область из Енакиево (ДНР) прибыла группа из 95 детей на отдых. Ребята уже разместились в оздоровительном лагере «Березняки», что расположен в Ломоносовском районе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства 47-го региона.

В «Березняках» комфортные условия для размещения и работают настоящие профессионалы, кроме того, для ребят будет организована экскурсия по достопримечательностям Ленинградской области и Петербурга, — поделился зампред правительства Ленобласти Николай Емельянов.