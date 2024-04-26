Врач рассказал, почему йод и зеленка могут быть опасны

Терапевт советует использовать более мягкие антисептические средства.

По словам врача-терапевта Евгения Тарасова, вместо зеленки и йода в домашней аптечке лучше иметь мягкие антисептики. Например, перекись водорода или медицинские растворы. Дело в том, что традиционные средства могут вызывать серьезные побочные эффекты.

В беседе с «ВМ» Тарасов рекомендует при повреждении кожи сначала очистить ранку теплой водой, а затем обработать ее перекисью водорода или антисептическим раствором. После этого сильный порез можно заклеить медицинским клеем.

Что касается зеленки, врач предупреждает, что она может вызывать аллергические реакции, поэтому перед применением ее нужно протестировать на небольшом участке кожи.

Тем временем йод нельзя наносить на открытую рану, поскольку это может спровоцировать раздражение, ожоги и замедлить процесс заживления.