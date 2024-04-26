Мурашко объяснил, почему женщины в России живут дольше мужчин

Министр здравоохранения РФ связывает это с тремя факторами.
Продолжительность жизни мужчин в России в среднем на 10 лет меньше, чем у женщин. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объяснил, с чем это связано.
Мужчины в России, к сожалению, живут в среднем на 10 лет меньше женщин, что связано с высокой заболеваемостью, распространенностью факторов риска, таких как злоупотребление алкоголем и курение, а также меньшей приверженности заботе о своем здоровье, — цитирует министра РИА Новости.
Вам будет интересно
В Роспотребнадзоре рассказали о популярных у россиян продуктах, которые считаются полезными, но на самом деле могут обернуться при частом употреблении...
19.02.2024 1488