Мурашко объяснил, почему женщины в России живут дольше мужчин

Министр здравоохранения РФ связывает это с тремя факторами.

Продолжительность жизни мужчин в России в среднем на 10 лет меньше, чем у женщин. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объяснил, с чем это связано.

Мужчины в России, к сожалению, живут в среднем на 10 лет меньше женщин, что связано с высокой заболеваемостью, распространенностью факторов риска, таких как злоупотребление алкоголем и курение, а также меньшей приверженности заботе о своем здоровье, — цитирует министра РИА Новости.