В лесах Ленобласти начался пожароопасный период

Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности при посещении лесов.

Правительство Ленинградской области сообщило, что с этой пятницы и до особого распоряжения в лесах региона вводится пожароопасный сезон. Соответствующий указ подписал областной комитет по природным ресурсам, а региональный пункт диспетчерского управления охраны лесов «Ленобллес» перешел на круглосуточный режим работы.

Ленинградцам напомнили, что посещение лесов разрешено, но с соблюдением строгих правил пожарной безопасности. В частности, в лесах запрещено разводить костры, использовать мангалы, жечь мусор и траву, курить, бросать горящие спички, применять пиротехнику, оставлять на поляне стекло и материалы, пропитанные горючим.