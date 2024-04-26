Набиуллина: ЦБ обсуждает повышение штрафов для банков за навязывание услуг

Глава регулятора назвала навязывание услуг банками позорным явлением.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина признала, что навязывание банками различных услуг клиентам до сих пор не искоренено, и назвала это явление позорным.

По словам главы регулятора, уже обсуждается повышение штрафов для банков, которые занимаются мисселингом (недобросовестная практика продаж).

Ранее Эльвира Набиуллина раскрыла прогноз роста цен в России в этом году.