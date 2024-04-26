Набиуллина: ЦБ обсуждает повышение штрафов для банков за навязывание услуг

Автор: Анастасия Щербакова
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Глава регулятора назвала навязывание услуг банками позорным явлением. 

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина признала, что навязывание банками различных услуг клиентам до сих пор не искоренено, и назвала это явление позорным.

По словам главы регулятора, уже обсуждается повышение штрафов для банков, которые занимаются мисселингом (недобросовестная практика продаж).

Ранее Эльвира Набиуллина раскрыла прогноз роста цен в России в этом году.

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