Агрессор угрожал обрезом ружья приставам в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Сотрудники Росгвардии помогли судебным приставам задержать вооруженного 56-летнего мужчину в Санкт-Петербурге. Агрессор встретил правоохранителей с обрезом охотничьего ружья.

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Фото: Росгвардия

Судебные приставы вместе с полицейскими прибыли для исполнения ранее принятого судебного решения. Петербуржец на визит отреагировал агрессивно и направил в их сторону оружие. После мужчина скрылся в квартире.

Задержать злоумышленника удалось росгвардейцам. При осмотре его жилья обнаружили патроны для ружья и восемь страйкбольных гранат.

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