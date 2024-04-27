Агрессор угрожал обрезом ружья приставам в Петербурге

Сотрудники Росгвардии помогли судебным приставам задержать вооруженного 56-летнего мужчину в Санкт-Петербурге. Агрессор встретил правоохранителей с обрезом охотничьего ружья.
Судебные приставы вместе с полицейскими прибыли для исполнения ранее принятого судебного решения. Петербуржец на визит отреагировал агрессивно и направил в их сторону оружие. После мужчина скрылся в квартире.
Задержать злоумышленника удалось росгвардейцам. При осмотре его жилья обнаружили патроны для ружья и восемь страйкбольных гранат.
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