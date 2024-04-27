Иномарку за 2,5 млн рублей угнали в Сланцевском районе

Утром 26 апреля в полицию Сланцевского района поступило сообщение от 38-летнего жителя Пикалево, начальника участка компании по управлению строительными проектами из Санкт-Петербурга.

Мужчина рассказал о пропаже белой Kia K5 от дома на улице Ломоносова в Сланцах. Машина 2021 года выпуска оставалась без присмотра всю ночь

Иномарка находится в собственности у 37-летней родственницы мужчины. Ущерб оценен в 2,5 миллиона рублей. Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере.