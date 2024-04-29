29 апреля проходит Международный день танца. Если задуматься, то танцы влияют на множество положительных факторов. Например, благодаря им улучшается координация движений, сила и гибкость, развивается чувство ритма, повышается общий тонус организма и физическая выносливость. Само телосложение при постоянных занятиях тоже претерпевает изменения: появляются стройность и подтянутость. Танцы поднимают настроение, а парные или коллективные к тому же улучшают отношения с окружающими людьми. Умение красиво двигаться под музыку прививает собранность и дарит уверенность в своих силах. Итог — это очень полезное хобби. В честь праздника редакция составила топ-10 фильмов про танцы, которые вдохновят вас танцевать.

Анна Павлова (1983)

Жанр: музыка, биография, драма

Режиссёр: Эмиль Лотяну

Актёры: Галина Беляева, Сергей Шакуров, Всеволод Ларионов, Джеймс Фокс и другие

Кинолента повествует о жизни и драматической судьбе легендарной русской балерины начала XX века Анны Павловой. Главная героиня — слабенькая от рождения девочка, которая с особым усердием пошла навстречу своей мечте. И ей удалось стать величайшей артисткой мирового балета! Но чего стоило Павловой самоотверженное служение искусству?

Грязные танцы (1987)

Жанр: драма, мелодрама, музыка

Режиссёр: Эмиль Ардолино

Актёры: Дженнифер Грей, Патрик Суэйзи и другие

С этой американской мелодрамой наверняка знакомы многие. Фильм признан одним из главных романтических шедевров 80-х годов. Сюжет разворачивается в курортном отеле летом 1963 года, где юная Фрэнсис по прозвищу Бэби проводит каникулы вместе с родителями. На отдыхе она знакомится с Джонни. Профессиональный танцор сразу приковывает внимание девушки, а «грязные танцы» в стиле ритм-энд-блюз добавляют новому знакомству остроты. К этому добавляется история с кражей и довольно щекотливая ситуация, в которой оказываются главные герои. У киноленты есть продолжение, снятое двумя другими режиссёрами: вторая часть — в 2004 и третья — 2017 году.

За мной последний танец (2001)

Жанр: драма, мелодрама, музыка

Режиссёр: Томас Картер

Актёры: Джулия Стайлз, Шон Патрик Томас, Керри Вашингтон, Фредро Старр и другие

Детская мечта Сары стать балериной может уйти в никуда. А всё начинается с трагической смерти матери, к которой девушка была очень привязана. Переживая тяжёлую утрату самого близкого человека, она вынуждена переехать к отцу в Чикаго. Отношения у них складываются скомкано. Да и жизнь в «чёрном» квартале не кажется радужной. Школа тоже не самая лучшая, но именно там происходит знакомое знакомство с Дереком и его сестрой. Как молодые люди помогут друг другу преодолеть сложности? Конечно, с помощью танцев. Но в этот раз зрителей ожидает не только балет, ведь ребята с улицы обычно в нем не сильны.

Лапочка (2003)

Жанр: драма, мелодрама, музыка

Режиссёр: Билле Вудрафф

Актёры: Джессика Альба, Мекхай Файфер, Лил Ромео, Джой Брайант, Дэвид Москоу и другие

Как во благо вложить свой талант и при этом достичь успеха? С этими мыслями часто сталкиваются все творческие личности, в том числе и танцоры. Это произошло и с Ханой — молодой и одарённой танцовщицей, родители которой мечтают о лучшем для дочери будущем, чем подработка в баре, репетиции с местными и провальные кастинги. Сама главная героиня жаждет стать известным хореографом. И ей это почти удаётся. В одном из клубов зажигательный танец девушки очевидцы записывают на видео. Так она попадает в поле зрения влиятельного человека.Ханна начинает заниматься любимым делом — постановкой танцев да ещё и к клипам известных исполнителей. Однако стоит ли внезапная слава, приправленная загруженным графиком работы, разлада с близкими и отсутствия возможности сказать «нет»?

Давайте потанцуем (2004)

Жанр: драма, мелодрама, комедия, музыка

Режиссёр: Питер Челсом

Актёры: Ричард Гир, Дженнифер Лопес, Сьюзен Сарандон, Лиза Энн Уолтер и другие

Когда люди слышат про кризис среднего возраста, то часто отмахиваются от него. Мол, что в нём особенного? И это пройдёт. Да только не всегда человеку удаётся решить эту проблему собственными силами. Иногда требуется поддержка близких, их участие. Чикагскому юристу Джону Кларку, чья жизнь давно напоминает беспросветную рутину, прекрасная семья по всем общественным канонам не помогла. Жена и дочь заняты своей жизнью, предпочитая не замечать угнетённого состояния главы семьи. И вот вся жизнь похожа на день сурка: работа — дом, дом — работа. И по пути из одного пункта в другой он начинает наблюдать за танцовщицей в окне одного из проплывающих мимо зданий. Ситуация в корне меняется, когда однажды Джон решает выйти на той самой остановке.

Держи ритм (2006)

Жанр: драма, музыка

Режиссёр: Лиз Фридлендер

Актёры: Антонио Бандерас, Роб Браун, Элфри Вудард, Йайа ДаКоста, Джон Ортис, Дженна Дуан, Лаура Бенанти и другие

Подростковый возраст — период сложный, когда необходимость в поддержке взрослых крайне важна. В жизни ребят-хулиганов, которых общество списало со счетов, таким человеком стал профессиональный танцор Пьер Дюлэйн. Он пришёл в нью-йоркскую школу в роли преподавателя бальных танцев. Вот только фокстрот вызывает у проблемных школьников только смешки и ухмылки. Подростки уверены, что им самим есть что показать — они же дети хип-хопа. Но Дюлэйн сдаваться не собирается. Уважая их страсть к модным движениям, он показывает им вальс во всей красе. Так начинается новая глава в жизни каждого из действующих героев.

Шаг вперёд (2006)

Жанр: драма, мелодрама, музыка

Режиссёр: Энн Флетчер

Актёры: Ченнинг Татум, Дженна Дуан, Дэмейн Рэдклифф, Ди’Шон Вашингтон и другие

«Шаг вперёд» уже стал своеобразной классикой среди кинолент на тему танцев. В 2019 году вышла шестая часть серии фильмов. Пусть сюжет и ориентирован на молодежь, но посмотреть его можно всей семьёй. Это история о любви к танцам, взаимных симпатиях, взаимопомощи, справедливости и достижении поставленных целей. Тайлер за правонарушение получает отработку в школе искусств, где должен находиться 200 часов в роли уборщика. Там учится Нора, которая готовится к предстоящему смотру. Если она хорошо справится, то получит достойное предложение о работе. В какой-то момент Нора замечает смешливое представление Тайлера. Он показывает друзьям комичную смесь балета с современными танцами. Оказавшись без партнёра девушка именно к нему обращается за помощью. Ребята обмениваются танцевальными навыками и постепенно сближаются. И так получается, что их мечты приобретают одно направление. Но смогут ли они сделать к ним шаг вперёд?

Бурлеск (2010) 18+

Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, музыка

Режиссёр: Стив Энтин

Актёры: Кристина Агилера, Шер, Кэм Жиганде, Кристен Белл, Эрик Дэйн, Алан Камминг и другие

Фильм красивый с эстетической точки зрения, а удачная подборка актёрского делает его ещё более привлекательным. Главная героиня Али обладает сильным красивым голосом. Девушка с детства грезит певческой карьерой. В какой-то момент она решает оставить родной городок и отправляется в Лос-Анджелес. Во время поисков работы случайно натыкается на ночной клуб «Бурлеск». Место захватывает девушку с первых минут, а представление вовсе не оставляет равнодушной. Чтобы стать ближе к сцене девушка устраивается официанткой, а сама, наблюдая за выступлениями, учит движения. В какой-то момент одна из девушек вынуждена покинуть коллектив, так что у Али появляется шанс показать себя. И ей это удаётся. Постепенно она становится звездой сцены, но это несёт и новые сложности. Справится ли она с ними, покажет время.

Большой (2017)

Жанр: драма

Режиссёр: Валерий Тодоровский

Актёры: Маргарита Симонова, Анна Исаева, Алиса Фрейндлих, Валентина Теличкина, Александр Домогаров и другие

История о силе и слабости, а также том, что может стать помехой для талантливого человека при движении вперёд. Проблема раскрывается на примере мало дисциплинированной и грубой, но необычайно талантливой танцовщицы Юли Ольшанской их российской глубинки. Девушка по счастливому стечению обстоятельств поступает в балетную школу. С ней учится на курсе её подруга Карина, которая более приятна в общении. Она тоже хорошо танцует, поэтому, когда решается, кто станет ведущей танцовщицей в итоговом спектакле, перед руководством академии встаёт дилемма — кого из них выбрать.

Суспирия (2018)

Жанр: ужасы, фэнтези, триллер, детектив

Режиссёр: Лука Гуаданьино

Актёры: Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Миа Гот, Ангела Винклер и другие

Чтобы разнообразить выбор, решили разбавить общую танцевальную картину фильмом ужасов. Кинолента 2018 года стала ремейком работы Дарио Ардженто 1977 года. История начинается, когда юная Сюзи приезжает из Америки в Берлин для поступления в одну из лучших балетных школ страны. В это же время в этом самом заведении пропадает ученица по имени Патришия. Перед своим исчезновением девушка поведала психотерапевту страшную тайну — все преподаватели школы на самом деле ведьмы. Главная героиня в это не поверила и полностью погрузилась в занятия, не зная, что на неё уже началась охота.

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