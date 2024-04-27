Аннинские укрепления в Выборге ждет реставрация

Выборгский район уже начал поиск подрядчика, который займется восстановлением памятника русского оборонного зодчества.

В Выборгском районе Ленобласти отреставрируют объекты Аннинских укреплений. Как рассказал. Как рассказал зампред правительства региона Владимир Цой, в порядок приведут здание Кордегардии, а также Равелинные и Фридрихгамские ворота.

Цой отметил, что для выполнения работ уже объявлен конкурс на поиск подрядной организации.