Аннинские укрепления в Выборге ждет реставрация

Выборгский район уже начал поиск подрядчика, который займется восстановлением памятника русского оборонного зодчества.
В Выборгском районе Ленобласти отреставрируют объекты Аннинских укреплений. Как рассказал. Как рассказал зампред правительства региона Владимир Цой, в порядок приведут здание Кордегардии, а также Равелинные и Фридрихгамские ворота.
Цой отметил, что для выполнения работ уже объявлен конкурс на поиск подрядной организации.
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