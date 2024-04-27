Тело гражданина Канады, погибшего на Кубе, случайно отправили в Россию

Автор: Анастасия Щербакова
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Гроб пришлось перенаправлять на половине пути на родину канадца. 

Гроб с телом 68-летнего погибшего во время отдыха на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию. Это иностранным СМИ подтвердила семья скончавшегося мужчины.

Семья из округи Монреаля подтвердила CTV News, что тело их близкого, погибшего во время отпуска на Кубе, возвращается в Канаду после того, как было по ошибке отправлено в Россию, — указано в сообщении редакции.
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