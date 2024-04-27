Заведующая детсада в Петербурге выписала себе премию почти в 650 тысяч рублей

При этом премия перечислялась на карту подчиненной, которая их снимала, а затем отдавала своей руководительнице.
В Петербурге в отношении заведующей детского сада возбудили уголовно дело в рамках статьи о мошенничестве. Женщина на протяжении 2,5 лет выписывала себе премию. Всего за это время набежало порядка 637 918 рублей.
Как выяснили правоохранители, руководительница перечисляла деньги своей подчиненной, которая их снимала и отдавала обратно.
Вам будет интересно
Внутри автомобиля лежали боеприпасы и магазины для автомата. Полиция Санкт-Петербурга выясняет, кому принадлежит "Мерседес", забитый боеприпасами и обоймами для АК-47. Автомобиль...
27.04.2024 74