Заведующая детсада в Петербурге выписала себе премию почти в 650 тысяч рублей

При этом премия перечислялась на карту подчиненной, которая их снимала, а затем отдавала своей руководительнице.

В Петербурге в отношении заведующей детского сада возбудили уголовно дело в рамках статьи о мошенничестве. Женщина на протяжении 2,5 лет выписывала себе премию. Всего за это время набежало порядка 637 918 рублей.

Как выяснили правоохранители, руководительница перечисляла деньги своей подчиненной, которая их снимала и отдавала обратно.