Внутри автомобиля лежали боеприпасы и магазины для автомата.
Полиция Санкт-Петербурга выясняет, кому принадлежит «Мерседес», забитый боеприпасами и обоймами для АК-47. Автомобиль был припаркован у Агентства внешнего транспорта СПб, выяснил Мash. Об опасной находке правоохранителям сообщил сотрудник госучрежения.
Внутри обнаружили восемь магазинов к автомату, 13 патронов и 84 устройств для воспламенения порохового заряда.
По имеющимся данным, иномарка была снята с учета еще в 2022 году.
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