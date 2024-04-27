Арсенал оружия нашли в машине, припаркованной у госучреждения в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Внутри автомобиля лежали боеприпасы и магазины для автомата.

Полиция Санкт-Петербурга выясняет, кому принадлежит «Мерседес», забитый боеприпасами и обоймами для АК-47. Автомобиль был припаркован у Агентства внешнего транспорта СПб, выяснил Мash. Об опасной находке правоохранителям сообщил сотрудник госучрежения.

Внутри обнаружили восемь магазинов к автомату, 13 патронов и 84 устройств для воспламенения порохового заряда.

По имеющимся данным, иномарка была снята с учета еще в 2022 году.

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