В ЦБ раскрыли, сколько россияне накопили себе на пенсию

К концу 2023 года в пенсионной системе находилось 7,5 триллионов рублей.

Согласно подсчетам Банка России, на конец 2023 года совокупный портфель пенсионных средств в России составил 7,5 триллионов рублей, прибавив за год 7,2%.

В регуляторе отмечают, что это стало возможно за счет инвестиций и притока средств в систему негосударственных пенсионных фондов (НПО).

Наибольшими темпами росли пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов — 9,2%. Их объем достиг 1,8 триллиона рублей. Пенсионные накопления НПФ повысились на 6,8% и составили 3,3 триллиона рублей. Пенсионные накопления Социального фонда России увеличились на 6,2%, до 2,4 триллиона рублей, — отчитались в ЦБ.