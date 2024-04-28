Футбольный клуб установил рекорд серии без поражений в Европе в XXI веке

Леверкузенский «Байер» установил рекорд по длительности серии без поражений среди команд всех европейских чемпионатов в XXI веке.
В домашней встрече 31-го тура чемпионата Германии против «Штуттгарта» клуб из Леверкузена сравнял счет на 96-й минуте и свел встречу вничью (2:2). Это 46-й матч подряд, в котором «Байер» не проиграл.
Предыдущий рекорд принадлежал загребскому «Динамо». В сезоне-2014/2015 хорватская команда не проигрывала на протяжении 45 матчей.
«Байер» 14 апреля впервые в истории досрочно стал чемпионом Германии. После домашней победы над «Вердером» (5:0) команда оказалась недосягаемой для соперников за пять туров до конца турнира.
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06.05.2023 1630