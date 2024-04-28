Петербурженка угрожала убить мать и подожгла ее дверь  

По данным следствия, вечером 30 октября 2023 года 53-летняя петербурженка, находясь в состоянии опьянения в квартире дома на улице Яблочкова в Санкт-Петербурге, выкрикивая в адрес матери угрозы убийством, подожгла входную дверь в ее комнату.

Потерпевшей удалось позвонить внучке, которая вызвала пожарных и правоохранителей. В ходе осмотра комнаты подозреваемой обнаружены 22 куста наркосодержащего растения. Обвиняемая посадила их и ухаживала за всходами.

Уголовные дела об угрозе убийством и выращивании наркотических веществ направлены в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.