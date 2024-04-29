Около 180 тыс. жителей Петербурга и Ленобласти не смогут вылететь за границу из-за долгов

Около 180 тыс. жителей Петербурга и Ленобласти не смогут покинуть пределы России из-за долгов, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные начальника отдела по взаимодействию со СМИ ГУ ФССП по Петербургу Елены Ленчицкой.
На 1 апреля приставы запретили 155 тыс. петербуржцам выезжать за границу. Благодаря такой мере в I квартале 2024 года удалось взыскать свыше 600 млн рублей. В целом за первые три месяца должники среди физлиц выплатили 2,3 млрд рублей.
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11.04.2024 176
В Ленобласти приставы наложили запрет на передвижение в отношении 26,7 тыс. жителей. Такой показатель стал самым низким за последние четыре года.