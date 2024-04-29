16-летний сын Кадырова назначен куратором Российского университета спецназа имени Путина

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, стал куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина.

О его назначении сообщил Рамзан Кадыров в своем тг-канале. Он уточнил, данное решение было принято по просьбе руководителя РУС Байбетара Вайханова.

«Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями»,— написал Кадыров.

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Это не первая должность 16-летнего Адама Кадырова. С ноября 2023 года он является начальником службы безопасности главы Чеченской Республики. Кроме того, он курирует батальон имени Шейха Мансура в составе Минобороны РФ и батальон имени Байсангура Беноевского в составе Росгвардии.