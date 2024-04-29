Россиянам рассказали о способе проверки места для шашлыка на клещей

Во время майских праздников на природе важно соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать укусов клещей, напомнили «Известиям» в Рослесинфорге.
Специалисты напомнили, что клещи не любят жару и дождливую погоду. Идеальная температура для них +20 градусов. Прячутся эти насекомые в зарослях высокой густой травы и кустарников. Обнаружить их поможет белая простыня.
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23.04.2024 233
«Медленно проведите по траве тканью, и, если к ней прицепится хотя бы один клещ, лучше выбрать другое место для отдыха», — посоветовали в Рослесинфорге.